Mehr als ein reiner Schlankheitstick

Die Fälle von Essstörungen bei Teenagern nehmen auch im Main-Tauber-Kreis zu. Oft werden die schweren Erkrankungen nicht erkannt.

AdUnit urban-intext1

Wertheim/Main-Tauber-Kreis. „Wir haben in den vergangenen Jahren beobachtet, dass Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen immer mehr zunehmen“, sagt der Wertheimer Mediziner Dr. Uwe Heyn. Gemeinsam mit seiner Frau, Dr. Ruth Heyn, betreibt er in Wertheim eine Allgemeinmedizin-Praxis, in der auch Psychotherapie als eine mögliche Hilfe bei Essstörungen angeboten wird.

Laut Robert-Koch-Institut finden sich bei einem Fünftel der Kinder und Jugendlichen zwischen elf und 17 Jahren Hinweise auf ein gestörtes Essverhalten. Häufig wird dies jedoch nicht erkannt. Die Folge können schwere Erkrankungen sein.

Dunkelziffer um Vielfaches höher

Wegen Magersucht wurden im Jahr 2019 im Main-Tauber-Kreis 16 AOK-versicherte Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre ärztlich behandelt. In Baden-Württemberg waren es 1510. Die Dunkelziffer dürfte nach RKI-Untersuchungen ein Vielfaches höher sein und wurde vermutlich durch die Corona-Pandemie weiter nach oben getrieben.

AdUnit urban-intext2

Zu den Essstörungen zählen unter anderem die Ess-Sucht, die Magersucht und die Ess-Brech-Sucht (Bulimie). Im Main-Tauber-Kreis betrug die Steigerungsrate der Behandlung von Essstörungen bei den AOK-Versicherten Minderjährigen von 2015 bis 2019 jährlich 0,4 Prozent. Landesweit gingen sie dagegen im gleichen Zeitraum pro Jahr um 3,3 Prozent zurück. Seelisch bedingte Essstörungen sind mehr als ein Schlankheitstick oder der Wunsch, die Figur von hyper-dünnen Models zu erreichen: Sie sind ernstzunehmende psychosomatische Probleme.

Magersucht und Bulimie gehören zu den häufigsten chronischen Krankheiten im Kindes- und Jugendalter. Unbehandelt können folgenschwere gesundheitliche Komplikationen auftreten, Organe werden geschädigt. Im Extremfall sterben die Betroffenen. Zwischen 2008 und 2018 starben in Deutschland pro Jahr zwischen 46 und 100 Menschen an Essstörungen, etwa 90 Prozent davon waren Frauen.

AdUnit urban-intext3

Seelische Schwierigkeiten

AOK-Ernährungsfachkraft Ute Derleder aus Tauberbischofsheim: „Solche Suchterkrankungen können Lösungsversuche für tieferliegende seelische Schwierigkeiten, stummer Protest oder Ersatz für verdrängte Gefühle und Bedürfnisse sein.“

AdUnit urban-intext4

Hauptmerkmal der Magersucht sei, so die Diplom-Oecotrophologin, ein starker Gewichtsverlust, den die Betroffenen bewusst herbeiführen. „Weitere typische Anzeichen sind eine permanente Angst vor Gewichtszunahme, auffällige Essrituale und eine verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers – extremes Untergewicht wird nicht als solches erkannt“, erläutert Ute Derleder.

Typische Zeichen der Bulimie sind Heißhungerattacken gefolgt von Maßnahmen, um eine Gewichtszunahme zu vermeiden: Erbrechen, Hungern, extreme Diäten sowie der Missbrauch von Abführ- und Brechmitteln. Wenn Eltern oder Freunde eine solche Erkrankung für wahrscheinlich halten, sollte unbedingt ein Arzt zurategezogen werden. Für die Behandlung ist dringend psychotherapeutische Hilfe notwendig. Das RKI fordert, dass Präventions- und Aufklärungsangebote bestimmte Zielgruppen verstärkt erreichen müssen. Deshalb seien zusätzliche Projekte in Kindergärten und Schulen notwendig. Wichtig dabei sei, auch die Eltern einzubinden und Faktoren, die dem Entstehen von Essstörungen entgegenwirken – etwa den familiären Zusammenhalt und die soziale Unterstützung der Betroffenen – konsequent zu stärken. Ute Derleder: „Der Facharztvertrag Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der AOK Baden-Württemberg fördert eine interdisziplinäre Versorgung durch Haus- und Fachärzte, bei der die individuelle Lebenssituation des Patienten berücksichtigt wird. Für die Versorgung bei Essstörungen ist dabei die enge Vernetzung sozialer Einrichtungen mit Reha-Angeboten und psychotherapeutisch-ärztlichen Maßnahmen wesentlich für den Erfolg.“

Auch bei der Stadt Wertheim hat man das zunehmend auftretende Problem der Essstörung bei Kindern und Jugendlichen beobachtet und bietet deshalb über den Elternkompass Hilfe an.

Die Reihe Elternkompass ist eine Initiative der AG Jugendhilfeplanung. Sie informiert zu Fragen der Erziehung und des Familienlebens. Seit einigen Jahren steht beispielsweise immer wieder einmal „Teufelskreis Essstörungen – wenn Essen das Leben bestimmt“ auf dem Plan der Elternkompass-Reihe. hei/aok