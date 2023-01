Tauberbischofsheim. Mehr als drei Promille zeigte ein Alkoholtest bei einem 50-jährigen Autofahrer am vergangenen Samstag an. Der Mann wurde gegen 16.10 Uhr mit seinem Toyota RAV4 in der Pestalozziallee durch Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim kontrolliert, da er zuvor in Schlangenlinien fuhr und mehrfach grundlos stehen blieb. Für den betrunkenen Fahrer war die Fahrt zu Ende und er musste zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus. Den Führerschein musste der 50-Jährige noch an Ort und Stelle abgeben. Ihm wird nun die Trunkenheitsfahrt vorgeworfen.

Ein weiterer Mann war am Abend betrunken und berauscht von Drogen mit seinem Fahrrad in Tauberbischofsheim unterwegs. Der 38-Jährige radelte um 21.15 Uhr mit seinem Gefährt auf der Hauptstraße aus Richtung des Marktplatzes kommend. Dabei bewegte er sich in Schlangenlinien fort. Eine Polizeistreife beobachtete den Mann und hielt ihn daraufhin an. Sie stellten fest, dass der Radfahrer betrunken und berauscht von Drogen war. Ein Alkoholtest sowie ein Drogentest bestätigten dies. Die Ergebnisse zeigten mehr als 1,3 Promille an und verliefen positiv auf THC.

Daraufhin ging es zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Obwohl er bereits in der Obhut der Polizei war, wählte der Mann während den Maßnahmen mit seinem Mobiltelefon den Notruf und bat um Hilfe durch die Polizei. Der 38-Jährige muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten und vermutlich mit Konsequenzen für seine Kfz-Fahrerlaubnis rechnen müssen.