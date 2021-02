  Mehr Abstand bitte!

Eigentlich ist es paradox: Der Tauberbischofsheimer Gemeinderat verweigert seiner eigenen Planung das Einvernehmen. Die Ausweisung der Konzentrationsfläche für Windenergie ist auf Betreiben der Stadt im Flächennutzungsplan erfolgt. Obgleich das nicht ganz stimmt: Letztendlich erfolgte sie auf Druck der Landesregierung. Freiwillig ist anders.

Das Land schaffte an, die Zeche zahlen die Kommunen.

Und noch etwas zeigt das Beispiel Dittwar. Die Entwicklung der Anlagen hat die gesetzlichen Leitpfosten längst umfahren. Die Anlagen werden immer höher und damit leistungsfähiger. Das ist aus Sicht der Energiewirtschaft sicher richtig – zum Leidwesen der in der Nachbarschaft solcher Anlagen lebenden Bürger.

Die bayerische Variante, den Abstand mit der Anlagenhöhe zu koppeln, macht deshalb durchaus Sinn. Baden-Württembergs Umweltminister Untersteller hingegen will den Abstand verringern, was völlig an der kommunalen Realität vorbeigeht und die Akzeptanz der Bürger für die Windenergie mindern und den Unfrieden vor Ort steigern würde.