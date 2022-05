Mediothek verschenkt Comics

Tauberbischofsheim. Im Rahmen des Gratis-Comics-Tags werden am Samstag, 14. Mai, von 10.30 bis 12.30 Uhr in der Mediothek Comics-, Manga- und Graphic-Novel-Hefte verschenkt. Viele Comic-Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz produzieren eigens für diesen Tag über 30 Hefte, die sich die Fans kostenlos in den teilnehmenden Läden und Bibliotheken abholen können. Die Auswahl ist dabei groß: Von Manga über Superhelden, frankobelgische Abenteuer, Disney bis zu Independent Comics und vielem mehr gibt es im Angebot. Speziell für Kinder bis zwölf Jahren geeignete Comics tragen ein „Kids“-Logo auf dem Cover. Damit möglichst viele Fans das Angebot nutzen können, ist die Abgabe auf drei Hefte pro Person begrenzt. Sollten dann noch Hefte übrig sein, werden diese ab Montag, 16. Mai, ausgegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1