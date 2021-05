Masken und Eis für die Schüler

Tauberbischofsheim. „Wie können wir Schulkinder unterstützen, wenn Klassenausflüge, Schultheater, Projekte zum sozialen Lernen und Schulfeste pandemie-bedingt nicht möglich sind?“ Das fragten sich Mitglieder des Fördervereins und des Elternbeirats der Grundschule am Schloss in Tauberbischofsheim. Es entstand die Idee, den Schulkindern der Grundschule am Schloss Mund-Nasen-Schutz-Masken in Kindergröße zu schenken.

AdUnit urban-intext1

„An der Maskenpflicht kommen die Kinder gerade auch im schulischen Leben nicht vorbei. In Kooperation mit der Frankenapotheke konnten für jedes Kind zehn Masken gekauft werden“, so die Verantwortlichen.

Gleichzeitig vermutete man die Freude über einen Satz medizinischer Masken eher bei den Eltern und den Lehrkräften, die darauf achten müssen, dass die Kinder täglich frische und größenmäßig passende Masken tragen.

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Schloss erhielten deshalb zusätzlich einen Gutschein für zwei Kugeln Eis, in der Hoffnung, ihnen so – ganz ohne Maske – ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

AdUnit urban-intext2