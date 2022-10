Martini-Messe wirft Schatten voraus

Tauberbischofsheim. Der Startschuss für das Festwochenende rund um die Martini-Messe fällt am Freitag, 14. Oktober. „Spaß und Unterhaltung, Ausstellungen und Sonderschauen, Lebensfreude, Gemütlichkeit und Geselligkeit machen das umfassende Programm aus“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Verantwortlichen.

Eröffnet wird die viertägige Veranstaltung mit dem Vergnügungspark auf dem Parkplatz Vitryallee. Er garantiert Fahrspaß für Jung und Alt. Unter anderem sind der Autoscooter, „Sweety Star“, das Kinderkarussell, Jet-Lifter, Trampolin und „Swing-Time“ mit von der Partie. Einzelne Aktionen sind mit Sonderpreisen verknüpft.

Der Krämermarkt öffnet zeitgleich an der Vitryallee. Der kleine Automarkt, präsentiert von drei Autohäusern, ergänzt ab „Hammel-Kreuzung“ bis Sonntagabend das Angebot. Auf dem Marktplatz öffnet für drei Tage das Streetfood-Festival. Ab Freitag, 17 Uhr, gibt es Gelegenheit, von der Hand in den Mund zu leben, zu probieren und internationale Speisen kennenzulernen.

Kunst und Krempel

Am Samstag und Sonntag wird Kunst und Krempel auf den Tauberterrassen angeboten, Liebhaber finden wieder ihre Schnäppchen, und Flohmarktbummler ergattern das eine oder andere Schätzchen.

Für die Stadthalle konnte trotz frühzeitiger und vielfacher Bemühungen in Abstimmung mit den Beteiligten kein neuer Festwirt gefunden werden, so dass, nachdem die Corona-Regeln nicht absehbar waren, ein neues Konzept erstellt wurde. So wird dort erstmals ein nachhaltiger Vintage-Kilo-Verkauf stattfinden – und zwar am Samstag und Sonntag. Das Besondere von „VinoKilo-Sale“ ist: hochwertige Vintage-Kleidung wird pro Kilo verkauft. Zielgruppe ist ein eher junges Publikum, das Wert darauf legt, nachhaltig zu konsumieren. Der Veranstalter ist überzeugt: „Für ein Kilo kann man viele einzigartige Vintagestücke erhalten. Mit einem Kilo Kleidung kann man ein volles und atemberaubendes Outfit bekommen.“

Im Foyer der Stadthalle kann sich der Messebesucher zu Kaffee und Kuchen verabreden, die erworbenen Messeeinkäufe besprechen und den getätigten „VinoKilo-Sale“ bei einem Heißgetränk gegenseitig bewundern. Die Kaffeebar wird in bewährter Weise von den Fußballern des TSV Tauberbischofsheim angeboten.

Kunterbuntes Imbissangebot

Im Außenbereich ist ein kunterbuntes Imbissangebot angesiedelt, das von Baumstriezel, Steckerlfisch, Fischbrötchen, Bahnhofs-Fritten, Waffeln am Stil, Langosch und Pizza bis zur Grillwurst reicht. Süßwaren werden ebenfalls nicht fehlen. Um den Messebesuchern ein gemütliches Beisammensein zu ermöglichen, wird der Landgasthof Waldeck einen kleinen Biergarten anlegen. Dort können die Gäste ihr Getränk und eine Brotzeit genießen. Am Samstag bereichert der 2. „TBB-Run“ das Messeprogramm. Los geht es im Taubenhausweg um 14 Uhr mit dem Hauptlauf, die weiteren drei Läufe beginnen dort zeitversetzt und die Bambini starten um 14.15 Uhr im Tauberstadion.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Festgottesdienst in der Stadtkirche St. Martin unter musikalischer Begleitung durch die Stadt- und Feuerwehrkapelle.

Ab 14 Uhr laden die Musiker um Gustav Endres außerdem zu einem Platzkonzert am Marktplatz ein. Ab 12 Uhr gibt’s im Sportheim der Fußballer „warme Küche“, und ab 13 Uhr lädt der verkaufsoffene Sonntag des Wirtschaftsforums pro Tauberbischofsheim zum Familienshopping ein. Museen und Ausstellungen öffnen für Besucher, der Serviceclub Round Table startet mit dem Verkauf des Adventskalenders, das Café anno dazumal lädt nachmittags ins Jägerhäusle ein, und Fußballspiele locken ihre Fans ins Stadion.

Zum Abschluss des Tages wird das Brillantfeuerwerk den Nachthimmel über Tauberbischofsheim erhellen. Das Spektakel kann weit über die Stadtgrenze bewundert werden.