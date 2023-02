Maria Solozobovas Geigenspiel war die Krönung des Abends

Tauberbischofsheim. Ausverkauft war das jüngste Gastspiel des Pforzheimer Kammerorchesters im Rathaussaal und die vielen, die zu diesem ersten Schlosskonzert im neuen Jahr gekommen waren, dürften ihre Entscheidung nicht bereut haben, denn an diesem Abend bekam man nicht nur ein prachtvolles Streicherensemble in einer für solche Formationen hervorragend geeigneten Akustik, sondern als Krönung eine hinreißende Vollblutmusikerin, die Geigerin Maria Solozobova, die mit einem wahren Wirbel aus Spiellaune, -lust und -leidenschaft die Herzen des Publikums im Sturm eroberte.

Bekannt und bewährt

Peter Leicht, der nun schon seit 35 Jahren das Programm dieser Konzertreihe zusammenstellt, hat in dieser Zeit immer mal wieder mit Überraschungen abseits ausgetretener Klassikpfade, beispielsweise besonders im „Crossover“-Bereich zwischen den Musikgattungen aufgewartet. Dafür muss man freilich, will man das treue Stammpublikum bei der Stange halten, zum Ausgleich zwischendurch auf Bekanntes und Bewährtes zurückgreifen.

Und dazu darf man getrost die Vorstellung der Musiker des traditionsreichen „Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim zählen, das im Rathaussaal als reines Streichorchester unter der Leitung von Alexander Mayer den Abend ausschließlich Meistern der Romantik, namentlich ihren zwei herausragenden Protagonisten Edvard Grieg und Peter Tschaikowsky widmete.

„Wunderkind“

Als einen ihrer frühen, halbwegs noch der Wiener Klassik angehörenden Vertreter mag man auch Felix Mendelssohn-Bartholdy ansprechen, der mit seiner siebten Streichersinfonie das Programm eröffnete. Man kann diese Arbeit des gerade mal zwölfjährigen Mendelssohn (sie war auch nur für den Hausgebrauch bestimmt) trotz ihrer vier Sätze natürlich nicht mit der eines reifen Sinfonikers vergleichen, dennoch kann man – im Hinblick auf das Knabenalter ihres Schöpfers – dem damaligen Urteil „Wunderkind“ nur zustimmen: Es ist einfach bewundernswert, mit welcher frühreifen technischen Meisterschaft Mendelssohn darin die Stile seiner Vorbilder wie Bach, Händel, Mozart u.a. integriert, wie geschickt er die diversen Streicherstimmen aufteilt und alles mit jugendlicher Unbekümmertheit zu einem Ganzen rundet, das in die beginnende Epoche der Romantik vorausweist.

Zu den „Klassikern“ der romantischen Instrumentalmusik und zum festen Bestandteil des Repertoires aller namhaften Streichorchester zählt seit je Edvard Griegs Suite „Aus Holbergs Zeit“, 1884 entstanden zum 200. Geburtstag des dänisch-norwegischen Dichters in einer Art von barock-nostalgischer Adaption von typischen Tänzen eben „aus Holbergs Zeit“. Es erübrigt sich wohl, hier noch viel zu den Vorzügen von Griegs vierteiliger Suite zu sagen, ihre bis heute anhaltende Beliebtheit spricht für sich. Um so besser, wenn sie dazu noch – wie es bei diesem Ensemble unter der Leitung von Alexander Mayer in Tauberbischofsheim der Fall war – Interpreten findet, denen es gegeben ist, solche Vorzüge gehörig ins Licht zu rücken. Kurz und gut – die Suite war aus einem Guss, ein knackig zupackendes, ausgefeiltes Präludium, eine dynamisch geschmeidige, schmerzlich-empfindsame Sarabande, die ebenso feinsinnige wie unbeschwerte Gavotte, sehnsuchtsvolle Air und schließlich ein Rigaudon voll springlebendiger, schäumender Vitalität.

Zuvor – im ersten Teil – hatten die Pforzheimer aber schon am Beispiel des Schlusssatzes von Tschaikowskys bekannter C-Dur Streicherserenade gezeigt, was in ihnen steckt: Mit dem schwermütig rauschenden „russischen Thema“, das Beginn und Ende des Finales markiert, gingen das Ensemble so richtig in die Vollen, aber auch dazwischen lief es wie geschmiert mit glanzvollem, farbensatten Streichersound, geprägt von einem slawisch getönten Geist des Musizierens.

Weltweit gefragte Solistin

Davon bekam man an diesem Abend noch mehr zu hören in Person der in Moskau geborenen, heute in der Schweiz lebenden Geigerin Maria Solozobova, die im Rathaussaal mit je einem Werk ihres Landsmanns Tschaikowsky und einem von Camille Saint-Saens (1835 bis 1921) „debutierte“ (man darf hoffen, dass es nicht das letzte Mal war). Weltweit allein oder zusammen mit den Größen ihres Fachs konzertierend und in zahlreichen hochkarätigen Wettbewerben erfolgreich gehört sie seit langem zu den herausragenden Vertreterinnen ihrer Geigen-Generation. In Tschaikowskys drei Stücken, entstanden 1878 und betitelt „Souvenir d’un lieu cher“ und der „Introduktion und Rondo Capriccioso“ von Camille de Saint Saens demonstrierte die Geigerin all die Qualitäten, die sie zur weltweit gefragten Solistin werden ließ: Atemberaubende technische Brillanz und Virtuosität, elementare urwüchsige Musikalität, draufgängerischer Elan und eine prachtvoll sinnliche Tongebung, die sich bei Tschaikowsky mit dem, was man slawische Seele nennt, zu einem umwerfenden hochromantischen Tongemälde verband. Nach dem elektrisierenden, flirrenden Scherzo folgte ein melodientrunkenes Finale, das man vielleicht am ehesten als „glamourös“ bezeichnen könnte.

Schließlich zum Abschluss das „Rondo capriccioso“ von Saint-Saens, ein typisches Virtuosenstück der Epoche, erschienen 1864 und wohl inspiriert von der Bekanntschaft des jungen Komponisten mit dem spanischen Geiger Pablo Sarasate, unverkennbar gefärbt vom Klang und Rhythmus spanischer Folklore. Maria Solozobova schuf daraus ein funkelndes Feuerwerk ihrer Geigenartistik berstend von Spielwitz und mediterranem Temperament.

Nach dem mehrminütigen Schlussbeifall im Rathaussaal gab’s als Zugabe noch eine Wiederholung des Scherzos aus Tschaikowskys „Souvenirs“.