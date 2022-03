Manuel Withopf ist neuer Vorsitzender der Angler

Dittwar. Nach langer Corona-Pause konnte der Angelsportverein Dittwar wieder eine Jahreshauptversammlung abhalten. Stellvertretender Vorsitzender Richard Withopf begrüßte die Mitglieder und Gäste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ortsvorsteher Matthias Lotter gab der Hoffnung Ausdruck, dass das Vereinsleben allmählich wieder in die Gänge kommt. Die Angler konnten zwar ihrem Hobby mit entsprechendem Abstand nachgehen, aber alle anderen Aktivitäten seien buchstäblich ins Wasser gefallen. Es gebe immer noch Probleme wegen der fehlenden Niederschläge und der Ausbreitung des Bibers, für die hoffentlich bald eine angemessene Lösung gefunden werde. Nach den Berichten von Schriftführer und Kassenwart informierte Gewässerwart Lothar Schwind über den Fischbestand. Richard Withopf ging besonders auf die Pflege des Geländes ein. Es handele sich um ein Schmuckstück, das von vielen Dörflern als Ziel eines Spaziergangs gewählt werde. Dank galt Guido Withopf und Erwin Lotter für die Pflege der Anzuchtteiche.

Prüfer Erwin Lotter bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung, worauf der gesamte Vorstand entlastet wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Neuwahlen brachten folgende einstimmige Ergebnisse: Neuer Vorsitzender ist Manuel Withopf. Er folgt auf Ina Hirsig.

Stellvertretender Vorsitzender ist Richard Withopf, Schriftführer Wolfgang Hammrich und Kassenwart Manfred Thoma. Als Gewässerwarte wurden Lothar Schwind, Kurt Schmidt, Richard Withopf und Erwin Lotter bestätigt, während Fabian Weber neu dazustieß. Als Kassenprüfer stellten sich Erwin Lotter und Klaus Link zur Verfügung, den Vergnügungsausschuss bilden Gerhard Noll, Klaus Link, Steffen Withopf und Hans-Dieter Hellinger.

Das Anangeln soll am Sonntag, 3. April von 9 bis 12 Uhr stattfinden. Das Königsangeln ist am 7. Mai von 9 bis 12 Uhr, der Familientag am 19. Juni von 10 bis 12 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Als Fanglimit wurden 20 Forellen pro Mitglied bestimmt. Dabei werden die bei gemeinsamen Terminen gefangenen Fische nicht mitgezählt. Die Zahl der abzuleistenden Arbeitsstunden wurde pro Mitglied auf zehn Stunden festgelegt. Nach Diskussionen über Ordnung und Sauberkeit in der Hütte, Möglichkeiten zur Bekämpfung der Biberschäden und der Undichtigkeiten am Mönch endete die Versammlung. ali