Mann entblößte sich vor junger Frau in Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim. Nachdem sich ein Mann am Freitagvormittag in Tauberbischofsheim entblößte, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Gegen 10 Uhr saß eine 17-Jährige auf einer Steinmauer hinter einem Lebensmittelmarkt in der Pestalozziallee. Im Bereich des dortigen Fußweges stand ein Mann, der seine Hose öffnete und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als sich eine weitere Fußgängerin näherte, lief er davon. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: männlich, 30 bis 45 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, helle Haut, Glatze. Bekleidet war er mit einer schwarzen Arbeitshose und einem dunkeln Arbeitspullover mit kleinem Firmenlogo auf der linken Brust Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf den gesuchten Mann geben können, sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

