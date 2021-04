Mann durfte Rausch in Zelle ausschlafen

Tauberbischofsheim. Im Rahmen einer Ruhestörung in Tauberbischofsheim haben Polizeibeamtinnen und -beamte in der Nacht zum Samstag einen 44-Jährigen in Gewahrsam genommen. Gegen 0.30 Uhr hatten Anwohner die Polizei verständigt, da laute Musik aus einem Gebäude drang. Im Gespräch mit der Polizei zeigten sich die Betroffenen vor Ortunkooperativ und uneinsichtig.

Nach einer Verwarnung drehten die Personen die Musik wieder auf, weshalb die Streifenwagenbesatzung zum Haus zurückkehrte. Als sie die Musikanlage beschlagnahmen wollten, zeigten sich die fünf Personen aggressiv. Infolge rief die Polizei Verstärkung und nahm einen alkoholisierten 44-Jährigen in Gewahrsam, während die anderen Beteiligten vergeblich versuchten, dies zu verhindern. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,4 Promille. Er konnte seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.