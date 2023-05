Maiwanderung führte 31 Spechte rund um Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim. Zur Wanderung am 1. Mai durften die Wanderführer Hubert Englert und Walter Frank bei trübem Wetter 31 Wanderlustige am Schlossplatz willkommen heißen. Vorsorglich waren die Regenschirme mit in den Rucksack gepackt, wurden aber letztendlich nicht benötigt. Ziel der acht Kilometer langen Wanderung war die Spessarthütte am Sprait. Die Wandergruppe startete mit einem Mailied. Zunächst ging es die Königheimer Straße entlang, ehe der erste anstrengende steile Anstieg zu bewältigen war. Unterwegs wurde beim „Fuhrmannsloch“ am Stammberg eine kleine Pause eingelegt. Hier soll der Sage nach ein Fuhrmann mit seinem Wagen im Boden versunken und an der Tauberbrücke samt Wagen wieder aus der Erde gekommen sein. Zum Dank soll er dort die St. Leonhardikapelle errichtet haben, die nach dem Hochwasser 1798 abgerissen wurde. Die Gruppe wanderte weiter an der Stammberghütte vorbei bis zur Straße nach Külsheim. Nach deren Überquerung ging es dann auch schon in Richtung Spessarthütte. Fleißige Helfer hatten Bänke und Tische aufgestellt, so dass die Spechte in gemütlicher Runde den Ausklang der Maiwanderung genießen konnten. Bei der Rückkehr in die Stadt zeigte sich dann sogar noch die Sonne. fl

