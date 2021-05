27 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Pfingstwochenende im Kreis bestätigt, davon elf am Samstag, 16 am Pfingstsonntag und kein Fall am Pfingstmontag. Die betroffenen Personen leben im Gebiet der Städte und Gemeinden Ahorn, Bad Mergentheim, Großrinderfeld, Grünsfeld, Lauda-Königshofen, Niederstetten, Tauberbischofsheim und Wertheim. 26 neu Infizierte befinden sich in häuslicher

...