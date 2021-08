Main-Tauber-Kreis: IHK-Sprechtag für Existenzgründer

Main-Tauber-Kreis. Ein digitaler IHK-Sprechtag für Existenzgründer im Haupt- oder Nebenerwerb findet am Mittwoch, 1. September, statt.

In Einzelgesprächen erörtern dabei IHK-Existenzgründungsberater Detailfragen zusammen mit dem künftigen Existenzgründer. Außerdem zeigen sie die weitere Vorgehensweise auf.

Kostenloses Angebot der IHK

Gemeinsam mit den Wirtschaftsförderern der Region veranstaltet die IHK Heilbronn-Franken den Gründersprechtag an jedem ersten Mittwoch im Monat. Die Beteiligung am IHK-Gründersprechtag ist nach Angaben der Verantwortlichen für alle Interessenten kostenfrei und findet in digitaler Form statt.

Weitere Informationen und Anmeldung gibt es unter Telefon 07131/9677-301.

