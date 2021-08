Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Covid-19 - Insgesamt 29 weitere Corona-Fälle wurden von Samstag bis Montag im Main-Tauber-Kreis bestätigt / Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 48,3 Main-Tauber-Kreis: Fast 79 000 Impfungen durch das KIZ erfolgt

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Main-Tauber-Kreis ist um 29 gestiegen: 17 wurden am Samstag, zehn am Sonntag und zwei am Montag bestätigt.