Main-Tauber-Kreis/Stuttgart. Die Wasserstoff-Allianz Main-Tauber will schnell Nägel mit Köpfen machen, Konkretes auf den Weg bringen und ausloten, in welcher Höhe Zuschüsse winken. Rückenwind dürfte den Machern um Peter Herm eine Nachricht aus der Landeshauptstadt verleihen: Elektrolyse-Systeme sollen in Serie gehen.

Fertigungskapazitäten nötig

Um die

...