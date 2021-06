Ein neuer Fall einer Coronavirus-Infektion wurde am Wochenende im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Nachdem am Samstag keine neuen Infektionen bekannt wurden, kam am Sonntag eine im Bereich der Stadt Bad Mergentheim hinzu, so dass die Gesamtzahl der bislang bestätigt Infizierten im Landkreis 5123 beträgt.

Aktuell sind noch 45 Menschen aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Die

...