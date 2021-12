Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In Zeiten der sozialen Medien unverzichtbar - Jürgen Metzger arbeitet für ein halbes Jahr in der Feldpostleitstelle in Pfungstadt / Leidenschaft und Abwechslung Main-Tauber-Kreis: „Das ist gelebte Kameradschaft“

Jürgen Metzger ist bei der Deutschen Post angestellt – seit mehr als drei Jahrzehnten. Bis Ende März wurde der Assamstadter abkommandiert. Er ist für ein halbes Jahr in der Feldpostleitstelle in Pfung-stadt tätig – und das voller Leidenschaft.