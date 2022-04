Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Zivilcourage - Förderverein Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung im Main-Tauber-Kreis verlieh Preise für konkretes Handeln Main-Tauber-Kreis: AkS verlieh Preise für herausragende Zivilcourage

Sich nicht selbst in Gefahr zu bringen und dennoch die Augen offen zu halten für Gewalt, Gefahr und Ausbeutung an und von Menschen, die sich in einer bedrohlichen Situation befinden: Das ist Zivilcourage.