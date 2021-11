Main-Tauber: Experten befürchten starke Grippewelle

Covid-19 Corona: Main-Tauber-Kreis meldet 159 neue Fälle

Insgesamt 159 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis für Dienstag (81) und Mittwoch (78) bestätigt. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 7866. Die Zahl der Genesenen stieg um 129 Personen auf 6940. Somit sind derzeit 827 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Die zuletzt festgestellten Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 1, Assamstadt: 2, Bad Mergentheim: 41, Boxberg: 4, Creglingen: 11, Freudenberg: 4, Großrinderfeld: 6, Grünsfeld: 1, Igersheim: 4, Königheim: 7, Külsheim: 8, Lauda-Königshofen: 4, Niederstetten: 6, Tauberbischofsheim: 22, Weikersheim: 6, Werbach: 6, Wertheim: 25 und Wittighausen: 1. {element} Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch auch zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Dabei handelt es sich um zwei Frauen im Alter von über 85 und über 92 Jahren. Damit sind im Main-Tauber-Kreis mittlerweile 99 Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben, davon 79 im Jahr 2021. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Mittwoch nach Angaben des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg (LGA) bei 385,9. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für Baden-Württemberg lag bei 6,1. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten (AIB) in Baden-Württemberg lag bei 517. Aufgrund der sich weiter zuspitzenden Lage mit weiter steigenden Infektionszahlen und sich weiter füllenden Intensivstationen haben sich Bund und Länder verständigt, die Corona-Maßnahmen nochmals zu verschärfen. Auch in Baden-Württemberg gelten seit Mittwoch zusätzliche Einschränkungen. Sie wurden in der neuen Fassung der Corona-Verordnung festgelegt und gehen über die Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens vom 18. November hinaus. Der bisherige Stufenplan in Baden-Württemberg wurde um eine weitere Stufe erweitert, die Alarmstufe II. Sie gilt ab einer Belegung von 450 Intensivbetten mit Covid-Patienten oder ab Erreichen einer Hospitalisierungsinzidenz von 6,0. Aufgrund der aktuellen Belegung der Intensivbetten ist diese neue Stufe sofort in Kraft getreten. Der Schwellenwert der Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz im Rahmen des Stufensystems wird gemäß dem Beschluss von Bund und Ländern herabgesetzt, nämlich in der Warnstufe auf 1,5 und in der Alarmstufe auf 3,0. Die Schwellenwerte für die Belegung der Intensivbetten von 250 beziehungsweise 390 bleiben unverändert. {furtherread} Gemäß der neuen Fassung der Corona-Verordnung gilt die 2G-Regelung in der Alarmstufe generell auf Weihnachtsmärkten und für körpernahe Dienstleistungen mit Ausnahme von Friseurbetrieben und Barbershops, bei denen 3G mit PCR-Test festgelegt wurde. Ebenso gilt 2G für Veranstaltungen wie Theater-, Opern- und Konzertaufführungen, Filmvorführungen, Stadt- und Volksfeste, Stadtführungen und Informations-, Betriebs-, Vereins- sowie Sportveranstaltungen. Für diese wurde zudem eine maximale Personenobergrenze von 25 000 Personen definiert. Bei Veranstaltungen der Breitenkultur mit Gesang, Blasmusik oder vergleichbaren Tätigkeiten mit Aerosolbelastung in geschlossenen Räumen gilt erstmals das neue Modell „2G+“, bei dem der Zutritt ebenfalls auf genesene und geimpfte Personen beschränkt ist. Sie müssen aber zusätzlich einen tagesaktuellen, negativen Schnell- oder PCR-Test vorlegen. Dies betrifft auch an der Veranstaltung mitwirkende Personen, sofern diese nicht im Rahmen ihrer Berufsausübung tätig werden, sowie den Probenbetrieb. Bei Gottesdiensten und anderen religiösen Veranstaltungen werden wieder Abstandsregelungen eingeführt. Auch bei Gremiensitzungen von juristischen Personen, Gesellschaften und vergleichbaren Vereinigungen wird nun 3G vorausgesetzt. Noch strengere Regeln gelten in der Alarmstufe II. Hier wird ebenfalls 2G+ vorgeschrieben, so dass nur Geimpfte und Genesene teilnehmen dürfen, die zusätzlich einen Testnachweis benötigen. lra/gf/Bild: dpa

