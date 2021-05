Maibaum in Dittigheim aufgestellt

Dittigheim. Traditionell werden am Abend vor dem 1. Mai in der Region Maibäume aufgestellt, so auch von der Freiwilligen Feuerwehr Dittigheim. Pandemie-bedingt gab es kein Fest und nur eine kleine Mannschaft stellte den mit Kranz und bunten Bändern geschmückte Baum am Freitagabend ohne das sonst übliche Publikum auf. In diesem Jahr steht der Maibaum erstmals am Sportplatz. Hier wurde eigens eine neue „Maibaumhülse“ in Zusammenarbeit mit der Firma Hartmut Ruck, der Bauschlosserei Bertram Schellinger und Dittigheimer Abteilungskameraden errichtet. Bild: Uwe Büttner

