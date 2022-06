Mahnmal mit trauriger Aktualität

Tauberbischofsheim. Guido Wolf, Landesvorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, besuchte mit Landtagsvizepräsident Professor Dr. Wolfgang Reinhart und Bürgermeisterin Anette Schmidt das Gefallenendenkmal in Tauberbischofsheim.

Das an der Kreuzung Vitryallee/ Würzburger Straße in der Grünanlage positionierte Mahnmal aus Stein erinnert an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Streitkräfte. Es zeigt einen Soldaten, der auf einem Podest stehend Wache hält.

„Das Mahnmal hat seine Aktualität, weil wir derzeit wieder eine Situation haben, wie wir sie uns im 21. Jahrhundert nicht mehr vorstellen konnten“, betonte Wolfgang Reinhart angesichts des Krieges in der Ukraine und Millionen Kriegsflüchtlingen aus diesem Land. Insofern sei Gedenken besonders wichtig, denn nur wer die Vergangenheit kenne, könne die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. „Es zeigt, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist, sondern immer wieder aufs Neue erarbeitet werden muss“, gab der Landtagsvizepräsident und ehemalige Europaminister zu bedenken.

„Wir sind die erste Generation, die diese längste Friedenszeit in Europa erleben durfte, weil die Versöhnung und Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland erfolgte sowie die Basis für dieses Europa gelegt hat“, unterstrich er. Zugleich verwies Reinhart auf die wichtige Funktion des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für das geschichtliche Wissen und dafür, was es heute bedeutet, Frieden zu haben.

„In der Tat ist die Friedensarbeit ein sehr bedeutsames Anliegen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Durch den Krieg in der Ukraine rückt sie in einem Maße in den Mittelpunkt, so dass sich zeigt, wie wichtig es ist, die Erinnerung an die Folgen von Kriegen wach zu halten. Zum zweiten sollen junge Menschen sensibilisiert und motiviert werden, sich für Frieden einzusetzen“, bekräftigte Guido Wolf.

Deshalb veranstalte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge jedes Jahr Work-Camps auf Soldatenfriedhöfen, um junge Menschen zu bewegen, bei der gemeinsamen Soldatengrabpflege miteinander ins Gespräch zu kommen, sich mit den Folgen eines Krieges auseinanderzusetzen und damit aktive Friedensarbeit zu leisten.

„Wer an Europa zweifelt, der gehe auf die Soldatenfriedhöfe“, zitierte Wolf, der von 2016 bis 2021 Landesminister für Europaangelegenheiten war, den ehemaligen Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker.

Die große Relevanz solcher Mahnmale und des Volksbundes, der sich um die Kriegsgräber kümmert, hob auch Anette Schmidt vor allem in Anbetracht der Kriegslage in der Ukraine hervor. „Frieden ist unser höchstes Gut und für unsere Generation selbstverständlich“.

Daher sei es wertvoll, solche Erinnerungsstätten zu haben und zu pflegen sowie mit jungen Menschen zu thematisieren, wieviel Leiden mit Kriegen verbunden seien.

Darüber hinaus bedankte sich die Bürgermeisterin bei Wolfgang Reinhart für die Unterstützung zur Erlangung der jüngst bewilligten 1,4 Millionen Städtebaufördermittel des Landes.

Damit stehe die geplante Neugestaltung des südlichen Stadteingangs in Tauberbischofsheim im Rahmen des Sanierungsgebietes „Untere Altstadt III“ bevor, jedoch werde das Gefallenendenkmal ganz bewusst weiterhin an dem bisherigen markanten und zentralen Standort verbleiben, erläuterte Anette Schmidt.