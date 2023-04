Mädchen und Jungen für Müllproblematik sensibilisiert

Distelhausen. Die bundesweit tätige Umweltorganisation „Omas for Future“ setzt sich für die Erhaltung einer lebenswerten Erde für die Menschen ein. Besonders am Herzen liegen den „Omas for Future“ die Kinder, deren Zukunft durch Klimaerwärmung, Vermüllung und Artensterben bedroht ist. Deshalb hat die Regionalgruppe Tauberbischofsheim, geleitet von Barbara Dezini-Kehl, begonnen, die Grundschulen im mittleren Main-Tauber-Kreis zu besuchen, um die Lehrkräfte der ersten und zweiten Klassen zu unterstützen und mit den Schülern in einer gut einstündigen Unterrichtseinheit das Thema Müll kindgerecht zu behandeln. Spannend seien dabei Vorschläge der Kinder, was sie zur Nachhaltigkeit beitragen können: beispielsweise Brotdose statt Plastiktüte. Da auf Erfahrungen der Kinder aufgebaut und die Unterrichtseinheit von der Sprache und den verwendeten Unterrichtsmaterialien her altersgerecht gestaltet wird, entsteht für die Kinder eine interessante, lehrreiche Ergänzung zum Unterricht.

