Lolli-Tests für Grundschüler

Tauberbischofsheim. Schüler und Lehrkräfte der Schulen in städtischer Trägerschaft sowie des Kolping-Bildungswerks, der Krankenpflege-Schule, der Euroakademie und das Kita-Personal haben vom Land Baden-Württemberg erstmals am 12. April Schnelltests erhalten. „Aus eigenen Mitteln stockte die Stadt das Kontingent deutlich auf, um eine Bedarfslücke zu schließen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Gästeraum des Rathauses stapelten sich zwischenzeitlich 3375 Tests, die dann verteilt wurden. Unterdessen wurde bereits Nachschub bestellt, um den Bildungseinrichtungen ausreichend Tests zur Verfügung stellen zu können. Zuletzt wurden am Donnerstag Schulen mit Tests versorgt, darunter auch 2000 der „Lolli-Tests“. Sie unterscheiden sich von den anderen Testverfahren insofern, dass man hier den Abstrich-Tupfer eine gewisse Zeit (15 Sekunden) unter die Zunge legt. So ist das oft als unangenehm empfundene Tupfen in der Nase nicht nötig. Das ist eine große Erleichterung für Kinder und Eltern, denn es macht die Handhabung leichter und schonender. Die Lolli-Tests werden jetzt nach und nach an Grundschulen und SBBZ ausgegeben. Weiterführende Schulen und Lehrer erhalten weiterhin Nasal-Tests.

