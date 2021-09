Lob für Trockenhang-Pflege

Dittwar. Nach einem Jahr Corona-Pause fand wieder eine Jahreshauptversammlung des Heimat- und Kulturvereins in Dittwar statt. Aufgrund der derzeitigen Corona-Regeln wurde diese als Freiluftveranstaltung auf dem Dorfplatz unterhalb des Dorfmuseums durchgeführt.

Nach der Eröffnung durch Vorsitzenden Kurt Hammrich erinnerte Ortsvorsteher Mathias Lotter an die festen Termine und die dazugehörigen Ereignisse, die der Verein jährlich im Ort durchführt, wie das Ausbringen und im Spätjahr das Abräumen des Blumenschmucks im Ort, das Mähen des Trockenhangs und den wöchentlich stattfindenden Montagsstammtisch am Museum.

Danach folgte der Bericht des Vorsitzenden. Der Verein hat zur Zeit etwa 80 Mitglieder, für die das Vereinsjahr 2020 pandemiebedingt praktisch ausgefallen ist. Seit der letzten Jahreshauptversammlung wurde die neue Chronik des Orts vorgestellt, ein neuer Wagen am Ortseingang aufgestellt, im Jahr 2019 das Jubiläumsdorffest gefeiert und die Bewirtung beim Patrozinium der Kirche übernommen. Am 3. Oktober 2019 wurde die jährliche Herbstwanderung mit Abschluss am Museum durchgeführt. Es folgte der Tag der Heimat und schließlich die Beteiligung am Dorfweihnachtsmarkt. Die Märchenstunde mit Sonja Götz, soll baldmöglichst wieder aufleben. Im Juli gab es aufgrund der Trockenheit Probleme mit dem Teich am Ortseingang, die in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr gelöst wurden. Im August wurde vom Verein eine neue Bank am Weißen Kreuz gestiftet und schließlich im September der Dorfmarkt mit der Bewirtung durch den Verein unterstützt. Im Museumskeller wurde eine neue Elektroheizung sowie die Kücheneinrichtung erweitert.

Es folgte der Bericht von Kassenwart Walter Bartholme, der trotz Corona eine erfreuliche Entwicklung der Finanzen vorstellte. Da dieser Bericht von den Kassenprüfern vollständig bestätigt wurde, konnte anschließend der Vorstand auf Antrag von Heinrich Hafner einstimmig entlastet werden. Bei den Neuwahlen wurden Kurt Hammrich als Vorsitzender, Manfred Bystricky als Stellvertreter, Michaela Gessler als Schriftführerin und Walter Bartholme als Kassenwart einstimmig gewählt. Als Beisitzer wurden Lothar Häfner, Klaus Ditter, Jürgen Hammrich, Norbert Hörner, Joachim Gessler und Adalbert Hammerich ebenfalls einstimmig gewählt.

Beim letzten Punkt der Tagesordnung wurde angeregt, das Personal für die Bewirtung beim Montagsstammtisch aufzustocken.

Ullrich Zeller bedankte sich für die Mitarbeit am Trockenhang und gab einen kurzen Überblick über die dort festgestellten über 160 Pflanzenarten. Von diesen stehen etwa 60 auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten, etwa zehn auf der Vorwarnliste. Die Naturschutzbehörde habe in diesem Jahr den Hang besichtigt und sei von dem Engagement des Vereins und den Ergebnissen sehr angetan gewesen.

Abschließend berichtete Joachim Gessler vom Besuch eines Künstlers, der sich auch Saiteninstrumente spezialisiert hat und der im nächsten Jahr ein Lautenkonzert in der Kreuzkapelle und ein weiteres Konzert mit anderen Instrumenten im Museumskeller geben möchte. ali