Lions Family Basar war ein voller Erfolg

Tauberbischofsheim. Für die Schnäppchenjäger ist der Lions Family Basar in der Stadthalle zur Anlaufstelle für allerlei Brauchbares geworden. Am Samstag trafen hier Sammler und Jäger aufeinander, um zum Schnäppchenpreis Nützliches und Sammlerobjekte zu ergattern. Mit dem Startschuss füllte sich auch schon nach kurzer Zeit die Halle. Zur Freude der Veranstalter waren auch diesmal wieder alle 100 Stände besetzt. Zahlreiche gebrauchte Gegenstände wie Kleidung, Spielwaren, Kurioses und so manches „Schmuckstück“ wechselten nach der Aushandlung des Kaufpreises die Besitzer. Besonders begehrt und gut sortiert war auch in diesem Jahr Kinderkleidung und Spielsachen jeglicher Art, die in großer Auswahl angeboten wurde. Die Kinderbetreuung und Bewirtung in der Halle erfolgten durch die Lions. Der vom Lions Club erwirtschaftete Gewinnüberschuss fließt voll einem sozialen Zweck in Tauberbischofsheim und Umgebung zu.

Der nächste Lions Family Basar findet am Samstag dem 21. Oktober in der Stadthalle in Lauda statt. Infos gibt es auf der Internetseite www.lionstbb-basar.de ubü