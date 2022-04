Liedergottesdienst zum Thema Macht

Tauberbischofsheim. Wie sollte der Umgang mit autoritären Formen der Herrschaft sein? Die Macht der Könige über Untertanen, des Mannes in Ehe und Familie und die des Klerus über die Laien in der Kirche prägten Jahrhunderte lang die Kulturen. Staatskönige waren lange Zeit Normalität und galten als gottgewollt. Der Liedergottesdienst am 10. April in der Evangelischen Christuskirche in Tauberbischofsheim beschäftigt sich mit dem Thema Macht. Wo gibt es in der Bibel Systemkritik an totalitären Herrschaftsformen? Welche Aussagen zu Diktatur und Demokratie findet man hier? Wie kommt man von der Fremdherrschaft zu eigenverantwortlichem Denken?

Christiane Weber (Geige/Gesang) und Stefan Rauch (Gesang/Gitarren) gestalten dazu begleitet von Arnd Bröker (Bass) und Elisa Weber (Percussion/Geige/Gesang) diesen Liedergottesdienst. Passende Stücke zum Thema und eigene Lieder der Künstler sind zu hören.

Der Liedergottesdiens beginnt um 10 Uhr. Voranmeldungen sind möglich unter Telefon 09341/2295 oder tauberbischofsheim@kbz.ekiba.de. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften.

