Liedergottesdienst begeisterte

Tauberbischofsheim. Die evangelische Kirchengemeinde veranstaltete am Sonntag in der Evangelischen Kirche in Tauberbischofsheim einen musikalischen Gottesdienst. Mitwirkende waren Prädikant, Sänger und Chorleiter Stefan Rauch sowie Christiane Weber (Geige/Gesang). Begleitet wurden sie von Arnd Bröker (Bass) und Elisa Weber (Percussion).

Barmherzigkeit mit den Facetten Liebe, Wertschätzung und Mitmenschlichkeit, aber auch im Gegensatz dazu gedankenlose Unbarmherzigkeit waren Themen des beeindruckenden Liedergottesdienstes in der Christuskirche gestaltet haben. Die teils fetzigen, teils besinnlichen Liedsätze vertieften dabei den Gehalt der Aussagen. aba

