Liedergottesdienst am 23. Januar

Tauberbischofsheim. Die evangelische Kirchengemeinde veranstaltet am Sonntag, 23. Januar, um 10 Uhr in der Evangelischen Kirche in Tauberbischofsheim einen musikalischen Gottesdienst. Prädikant, Sänger und Chorleiter Stefan Rauch ist zu Gast und gestaltet zusammen mit Christiane Weber (Geige/Gesang) diesen Liedergottesdienst. Begleitet werden die dabei von Arnd Bröker (Bass) und Elisa Weber (Percussion).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fragen und Ansichten rund um das Thema Barmherzigkeit stehen im Mittelpunkt. Voranmeldungen sind möglich unter Telefon 09341/2295. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften.