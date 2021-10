Am nächtlichen Himmel funkelten die Sterne, als am Freitagabend zum letzten Mal in diesem Jahr das „Abendlied vom Türmersturm“ erklang.

Viele Tauberbischofsheimer, darunter auch die Gäste, die der spannenden Führung des „Nachtwächters“ folgten, ließen sich diese Traditionsveranstaltung auf dem idyllischen Schlossplatz nicht entgehen und sangen oder summten mit. Erst nach drei Zugaben

...