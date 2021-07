Lerninhalte werden vertieft

Tauberbischofsheim. Die Gewerbliche Schule Tauberbischofsheim macht in der letzten Woche der Sommerferien (6. bis 10. September) ein zusätzliches Lernangebot. In der Sommerschule können Schüler der Klassen acht bis zehn an Real-, Gemeinschafts-, Werkrealschule und Gymnasium Lerninhalte vertiefen.

Schüler der Klasse zehn, die einen Übergang in ein berufliches Gymnasium oder ein Berufskolleg anstreben, erhalten die Möglichkeit, Lerndefizite durch die Corona-Schließungen aufzuholen. Die Jugendlichen erhalten vertiefenden Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch.

Das Rahmenprogramm wird ein Mix aus Sport, Technik, Motivation und Spaß sein. Alle Aktivitäten, Eintritte und Mittagessen sind kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt. Anmeldeschluss ist Dienstag, 27. Juli. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09341/92590 oder online (www.gstbb.de).