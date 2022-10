„Leben retten – vielleicht sogar das eigene!“

Folgende Blutspendetermine stehen im Main-Tauber-Kreis an: Weikersheim-Laudenbach (21. Oktober), Tauberbischofsheim (25. Oktober), Freudenberg (26. Oktober), Wertheim (31. Oktober), Külsheim (8. November), Bad Mergentheim (16. November).

Im Dezember sind Blutspendetermine in Wertheim-Dertingen (8. Dezember), Assamstadt (15. Dezember), Markelsheim (20. Dezember), Tauberbischofsheim (22. Dezember), Rengershausen (29. Dezember).

Auch in den Nachbarkreisen gibt es Blutspendeaktionen: In Hardheim am 10. und 11. Oktober, in Walldürn am 19. Oktober, in Buchen am 2. und 3. November, in Ravenstein-Merchingen am 30. November. Am 16. Dezember folgt eine Blutspendeaktion am 16. Dezember, in Adelsheim eine am 19. Dezember.