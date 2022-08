Leben mit Endoprothetik

Tauberbischofsheim. Mit zunehmendem Alter knirscht und schmerzt es bei vielen Menschen in Knie und Hüfte. Allein in Deutschland leiden etwa fünf Millionen Frauen und Männer unter arthrotisch bedingtem Gelenkverschleiß. Anfangs können oft Medikamente und Physiotherapie helfen. Langfristig bleibt aber oft nur der Einsatz eines künstlichen Gelenks, einer „Endoprothese“. Zu den neuesten Entwicklungen im Bereich der Endoprothetik referiert Dr. Heiko Sprenger, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Leiter des Fachbereichs Orthopädie am Krankenhaus Tauberbischofsheim, in der dritten Ausgabe der Sommerakademie. Der Vortrag mit dem Titel „Wann benötige ich eine Endoprothese?“ findet am Donnerstag, 8. September, um 18.30 Uhr, im Konferenzraum des Krankenhauses Tauberbischofsheim statt.

Im Vortrag stellt der Orthopäde das umfassende Konzept vor, mit dem sich die Ärzte und Therapeuten des „EndoProthetikZentrums“ des Krankenhauses Tauberbischofsheim um die Patienten mit Knie- und Hüftschmerzen kümmern. Das Qualitätssiegel EndoProthetikZentrum bescheinigt dem Kompetenzzentrum für Orthopädie, dass es beim Einsatz künstlicher Gelenke sowie der Vor- und Nachbetreuung der Patienten höchste Qualitätsstandards erfüllt. Im Anschluss an seinen Vortrag steht Dr. Heiko Sprenger für Fragen zur Verfügung.

Der Vortrag ist Teil der Sommerakademie am Krankenhaus Tauberbischofsheim mit vielen medizinischen Vorträgen. Der Eintritt, Parken und ein Corona-Antigenschnelltest sind für die Besucher frei. Zudem werden Snacks und Getränke angeboten. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis spätestens 7. September per E-Mail an: veranstaltung@khtbb.de notwendig.