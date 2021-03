Tauberbischofsheim. Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Reinhart betonte in einem Facebook-Live-Gespräch mit Innenminister Strobl die Bedeutung der inneren Sicherheit in Baden-Württemberg. Gemeinsam zogen die Politiker Bilanz und resümierten die Erfolge der letzten Legislaturperiode.

„Wir leben hier zum Glück in einem der sichersten Kreise des Landes“, so Reinhart. „Freiheit und Sicherheit gehören direkt zusammen. Kein Mensch lebt frei, wenn er nicht sicher lebt“, fuhr er fort. Die Menschen würden vom Staat erwarten, dass er sie schützt.

Wolfgang Reinhart (links) im Gespräch mit Innenminister Thomas Strobl. © CDU

Diesen Erwartungen sei die Koalition in der vergangenen Legislaturperiode mehr als gerecht geworden, fanden beide. Innenminister Thomas Strobl zeigte die Erfolge auf: In den Jahren 2016 bis 2021 wurden mehr als 9000 junge Menschen in die Polizei aufgenommen. „Das ist die bisher größte Einstellungsoffensive des Landes“, ergänzte Reinhart. Er wies in diesem Zusammenhang auf die Wiedereröffnung der Hochschule der Polizei in Wertheim hin, wo 300 Studierende auf den mittleren und gehobenen Polizeidienst vorbereitet werden. Gegen großen Widerstand auch im eigenen Haus hatte Strobl den Standort durchgesetzt und eine langfristige Perspektive für den Reinhardshof gesichert. Nachdem nun auch die durch einen Brand im Jahr 2016 schwer beschädigte Sporthalle für gut 3,7 Millionen Euro saniert werde, sei der Standort bestens ausgestattet, so Reinhart.

Strobl erläuterte weiter, dass die Einsatzkräfte mit sogenannten Bodycams ausgerüstet wurden, die deeskalierend wirken und helfen, Straftaten aufzuklären. Die gesetzlichen Einsatzmöglichkeiten für die Bodycams habe die Regierung erweitert und den Polizisten zudem mehr Möglichkeiten an die Hand gegeben, Personenkontrollen effektiv durchzuführen, erläuterte Strobl. Insgesamt blicken die beiden Politiker auf eine erfolgreiche Legislaturperiode in Bezug auf das zentrale Thema der inneren Sicherheit zurück.

„Es ist ein Ansporn, noch besser zu werden“, so Fraktionschef Reinhart. „Die erfolgreiche Stärkung unserer Sicherheitsbehörden und deren gute personelle Ausstattung wollen wir fortführen“, bekräftigte Strobl.

Reinhart ergänzte beim Blick auf die Kriminalstatistik 2020, dass der Main-Tauber-Kreis zu den sichersten Regionen im Land zählt.

Im Vergleich würden hier weniger Straftaten bekannt (minus 5,5 Prozent) und die Aufklärungsquote sei mit 70,1 Prozent an der Spitze im Land liegt.

Die Landesregierung sei aber nicht nur in die Sicherheitsoffensive gegangen, sondern auch in die Digitalisierungsoffensive. „Denn in diesem Bereich haben wir in dieser Wahlperiode richtig Gas gegeben“, unterstrich Reinhart. Innenminister Strobl bestätigte: „Beim Breitbandausbau haben wir die Investitionen verzehnfacht – auf eine Milliarde in dieser Wahlperiode. Für die Zukunft wolle man auch hier „weiter klotzen und nicht kleckern“. pm