Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wohngebiet Laurentiusberg - Besorgte Mütter und Väter meldeten sich in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch zu Wort / Bürgermeisterin stellt Lösung in Aussicht Laurentiusberg Tauberbischofsheim: Eltern fordern eine Ampelanlage

Mit einem Großaufgebot setzten Eltern vom Laurentiusberg in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch erneut ein Zeichen. Sie wollen an der viel befahrenen Kasernenstraße lieber eine Ampelanlage als eine Querungshilfe. Die Chancen stehen gut.