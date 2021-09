Lastwagen fährt Straßenschild in Tauberbischofsheim um

Tauberbischofsheim. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können, wer am Montag ein Straßenschild in Tauberbischofsheim umfuhr. Zwischen 8.45 und 9.15 Uhr wollte der Fahrer eines unbekannten Lkw von der Albert-Einstein-Straße nach rechts in die Straße „An der Friedrichshöhe“ einbiegen. Dabei holte der Fahrer wohl nicht weit genug aus und überfuhr mit der Hinterachse ein Verkehrszeichen. Statt sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr die Person am Steuer des Lkw einfach davon. Auch am Laster muss laut Polizei ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro entstanden sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Info: Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon 09341/810.