Langjähriger Pfarrer und Dekan Fritz Ullmer ist tot

Tauberbischofsheim/Heidelberg. Der langjährige Tauberbischofsheimer Pfarrer und Dekan Fritz Ullmer verstarb am Samstag für viele doch überraschend im Alter von 84 Jahren in Heidelberg. Mit vielen Tauberbischofsheimern blieb der beliebte Seelsorger freundschaftlich verbunden.

Fritz Ullmer, wurde am 11. Juni 1961 in Bruchsal zum Priester geweiht. Mit 24 Jahren begann er dann seinen Dienst als Kaplan im nahen Plankstadt. Drei Jahre später wurde er nach Tauberbischofsheim als Kaplan versetzt. Von Dekan Ludwig Mönch bekam er erste Verantwortung in der Seelsorge übertragen und schaute sich sehr viel ab.

Fritz Ullmer starb im Alter von 84 Jahren in Heidelberg. © Kurt Baumann

1969 folgt die erste Pfarrstelle in Mannheim-Gartenstadt, einer kinderreichen Arbeitersiedlung mit blühendem Gemeindeleben. Damals standen gerade die Liturgiereformbeschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils an. Er fühlte sich mit den vielfältigen Aufgaben wohl, dann aber kam 1980 der Ruf zurück in das Madonnenland, denn Dekan Mönch war verstorben.

Hier fühlte er sich gleich voll angenommen, die Aufgabe als Dekan kam nach einiger Zeit dazu. Einer seiner Kapläne war Stephan Burger, der heutige Erzbischof des Erzbistums Freiburg. Tauberbischofsheim wurde zu seiner zweiten Heimat, dennoch wollte er nochmals wechseln. So wurde Ullmer nach Hemsbach an die Bergstraße versetzt und auch dort wieder als Dekan gewählt.

Viele neue Themen und Aufgaben standen an, wie eine Partnerschaft mit Peru. Mit 71 Jahren zog er dann 2008 als Pensionär nach Schriesheim und ließ sich gerne in die örtliche Seelsorge einbinden. Die letzten Jahre verbrachte er im Heidelberger Süden, feierte Gottesdienste, betreute als Hausgeistlicher vier Altenheime und ein großes Wohnstift.

Wichtig waren ihm immer die Hausbesuche. Er nahm sich Zeit und hatte für alte und kranke Menschen stets ein offenes Ohr. Immer wieder kämpfte er in den letzten Jahren mit einer heimtückischen Krankheit. In vielen Gesprächen ließ Ullmer Ende des vergangenen Jahres wissen, dass er bereit sei, zu Gott heimzugehen. Er spürte ihn deutlich als Wegbegleiter. Gott habe ihn in seinem Priesterberuf glücklich werden lassen und ihn unzähligen Menschen als Seelsorger und Freund begegnen lassen.

Auch in Tauberbischofsheim sind viele Freundschaften geblieben. Bei verschiedenen Festgottesdiensten kam er stets sehr gerne in seine geliebte Stadtkirche St. Martin, von der er nach eigenen Erzählungen sogar träumte.

Seine Arbeit im Taubertal ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Wichtig war ihm die Bildung von Familienkreisen, die intensive Ministrantenarbeit, das hervorragende Begleiten der Gruppen und Gemeinschaften. In vielfältiger Weise hatte er den seelsorgerlichen Grundstock für eine hinwendende Pastoral für das weitere Arbeiten gelegt. Er hatte in den vielen Jahren seines Wirkens eine Vielzahl an Menschen von jung bis alt begleitet, hatte Freud und Leid mit den Tauberbischofsheimern geteilt. Auch beeindruckende Wallfahrten und Hungermärsche prägten seine Arbeit. Ullmer war ein Priester mit Leib und Seele.

Ein Teil seines Wirkens wird in fünf Büchern, die er geschrieben hat, sichtbar: Mit dem ersten Buch „Unterwegs“ wird deutlich, dass christlicher Glaube und Christsein heute mehr denn je herausgefordert werden. Moderne Wissenschaften, die Konkurrenz anderer Religionen und Sinndeutungen hätten Einfluss auf die Menschen. Im zweiten Band „Sinnvolles Leben? – Mein Weg mit Gott und mit den Menschen“ geht es um den Lebensweg und um das Ziel eines jeden Menschen. Wenn der Tod „das Ziel sei, dann breche der Lebensweg ab, ins Leere.“ Könne das der Sinn des Ganzen sein? Deutlich wird sein Leben auch in weiteren Bänden „Gottes Wort für heute“ und „Vernünftig Glauben und Beten“, einer Herausforderung für viele. Es tue gut, glauben und beten zu dürfen.

Selbst seine oft ausführlichen Reiseberichte hatte er im kürzlich veröffentlichen Band zusammengefasst, denn mit seinem Motorroller hatte er Ausflüge in alle Winkel Europas unternommen. Verkaufen wollte er die Bücher nicht, sondern lieber verschenken und dabei eine Spende nach eigenem Ermessen für „sein“ Straßenkinderheim in Cusco/Peru oder für „seine “ arme Partnergemeinde St. Tomàs hoch oben in den Anden erbitten.

Da die Personenzahl in der St. Johanneskirche in Heidelberg noch stark begrenzt ist, bitten die Angehörigen, für Fritz Ullmer im jeweiligen Wirkungsort zu beten. In Tauberbischofsheim wird am Freitag, 8. April, um 18.30 Uhr im Gottesdienst in der St. Bonifatiuskirche für ihn gebetet. Ein zusätzlicher Gottesdienst wird am Dienstag, 10. Mai, um 18.30 Uhr in der Stadtkirche St. Martin stattfinden.