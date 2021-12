Langjährige und verdiente Sängerinnen und Sänger wurden ausgezeichnet

Tauberbischofsheim. Zu Cäcilienfeier und Jahresversammlung trafen sich die Mitglieder des Kirchenchors St. Bonifatius Tauberbischofsheim. Coronabedingt fand man sich im Probelokal, der Bonifatiuskirche, zu einer Wort-Gottes-Feier ein, geleitet von Christina Burger und an der Orgel begleitet von Chorleiter Arno Leicht. Im Anschluss leitete Vorsitzende Burger an gleicher Stelle zur Jahresversammlung über.

Schriftführerin Annerose Größlein warf einen Blick auf die vergangenen beiden Jahre. Es waren in dieser Zeit mehr Auftritte und Veranstaltungen ausgefallen als überhaupt Proben stattfinden konnten. Sowohl das geplante Passionskonzert als auch der mehrtägige Jahresausflug mussten mehrfach verschoben werden und könnten auch derzeit nicht konkret geplant werden.

Proben konnte man nur wenige Male im Herbst 2020 in zwei getrennten Gruppen im Winfriedheim und in diesem Herbst mit dem nötigen Abstand in der ungeheizten Bonifatiuskirche. Der Kassenbericht von Gerd Schneiderbanger zeigte folglich auch nur, dass weder Feiern noch Ausflüge zu größeren Ausgaben geführt hatten.

Nachdem die letztjährige Versammlung nicht stattfinden konnte, stand die Neuwahl des Vorstands an. Hierbei wurde das komplette Vorstandsteam im Amt bestätigt, lediglich Beisitzerin Lierenfeld schied aus dem Gremium aus. Somit besteht der Vorstand aus Christina Burger (Vorsitzende), Annerose Größlein (Schriftführerin), Gerd Schneiderbanger (Kasse), Ursula Herrschlein, Marianne Peterwitz und Petra Vitzthum (Beisitzer).

Der langjährige Notenwart Kurt Wiegand wurde auf eigenen Wunsch verabschiedet. Die Vorsitzende sprach ihm ihrem Dank für den langjährigen Dienst aus und freute sich, dass Herr Hassmann zukünftig zusammen mit Ursula Herrschlein diese Aufgabe übernimmt.

Es folgten Ehrungen langjähriger Sängerinnen und Sänger: 2020 sangen Maria Vath und Renate Dobmeier 50 Jahre, Ursula Herrschlein 40 Jahre und Christina Burger 25 Jahre. In 2021 konnte Emil Müller auf 40 Jahre Singen im Kirchenchor zurückblicken. Christina Burger verlas das Grußwort des Erzbischofs Stephan Burger an die Geehrten.

Dank sprach die Vorsitzende auch den Schola-Sängern beziehungsweise Kantoren (Waldmann-Grotz, Keller, Dobmeier, Hassmann) aus, die allein die Möglichkeit zur gesanglichen Gottesdienstgestaltung an Feiertagen in den beiden Jahren der Pandemie hatten.

Chorleiter Arno Leicht dankte Burger mit einem Präsent für dessen Einsatz in herausfordernden Zeiten. Dieser wandte sich mit einem kurzen Gruß an die Chormitglieder, bedankte sich fürs Mitmachen und verabschiedete den Chor in die corona-bedingte Winterpause.

