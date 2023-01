Langjährige Dehoga-Mitglieder geehrt

Main-Tauber-Kreis. Jahresfeier und Hauptversammlung des Deutschen Hotel und Gaststättenverbands, Sektion Main-Tauber, fanden im Distelhäuser Brauhaus statt.

Vorsitzender Frank Bundschu betonte in seinem Bericht die anstehenden Herausforderungen der Branche und die geleisteten Anstrengungen während der Pandemie. Diese schwierige Zeit sei von den Mitgliedern überwiegend gut gemeistert worden und habe zum Teil zum Umdenken in Sachen „Angebote“ und „Personalfürsorge“ geführt.

Gerade das Thema „Personal“ und den damit verbundenen Fachkräftemangel beschrieb Dehoga- Geschäftsführer Hugo Kurz in seinen Ausführungen als „die Herausforderungen schlecht hin für die nächsten Jahrzehnte“. Konnte bisher von einer Alterspyramide gesprochen werden, so habe sich diese zu einem Tannenbaum mit dünnem Stamm verändert. Der Nachwuchs sei alleine schon zahlenmäßig gering, so gelte es, alle Anstrengungen neben der Qualität am Gast auch in die Pflege und Gewinnung von Personal zu investieren. Weiter seien die Veränderungen im Umsatzsteuer- und Arbeits-/Pausengesetz zu bewältigen.

Steffen Hesslinger vom Stadtwerk Tauberfranken konnte die Stimmung auch nicht heben. Er beschrieb anschaulich, wie die Problematik der steigenden Energiekosten entstanden ist. Er zeigte die Beschaffungswege auf – und ging auch darauf ein, wie die Zukunft mit den schwimmenden Gasterminals aussehen könne. Er konnte wenig Hoffnung auf sinkende Preise machen, lobte aber das mutige Handeln der Bundesregierung, um einen Energiekollaps im Winter zu vermeiden.

Als Geschäftsführer des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“ berichtete Sven Dell, welche großen Projekte auf der Touristikmesse CMT in Stuttgart vereinbart wurden. So werden sieben Landkreise eine neue, schlagkräftige Touristikgemeinschaft bilden. Ziel sei es, insbesondere den nördlichen Teil des Landes Baden-Württemberg stärker touristisch hervorzuheben und zu stärken.

Die Jahreshauptversammlung wurde mit dem Thema „Mehrwegverpackungspflicht“ auch für Gastronomen mit Außer-Haus-Verkauf beendet. Frank Bundschu und Hugo Kurz informierten über die rechtlichen Bedingungen und luden die Anwesenden ein, an einer gemeinsamem Lösung zu arbeiten. Dies scheine im Moment aber nicht möglich zu sein, da sich der Main-Tauber-Kreis von Rothenburg bis hinter Wertheim wie ein Schlauch erstrecke und Angebotsvielfalt und Interessen riesig seien.

Bundschu möchte versuchen, mit den Gastronomen in Bad Mergentheim, der größten Stadt des Landkreises, ein einheitliches Leuchtturmprojekt zu initiieren, um auch seitens der Gastronomie deutlich die Beteiligung am Umweltschutz und der Etablierung nachhaltiger Angebote zu dokumentieren.

Andere Gemeinden sollen so ermutigt werden, gleiches zu tun, um letztendlich die Kunden dafür zu gewinnen, das Einwegangebot anzunehmen. Hier bestehe aufgrund der zahlreichen Ausnahmemöglichkeiten noch Bedarf an Aufklärung.

Dann standen Ehrungen langjähriger Mitglieder an. Geehrt wurden: Norbert Walter, Gasthaus Engel in Wertheim, für zehn Jahre Mitgliedschaft, Oliver Schulz, Hotel Alexa in Bad Mergentheim, für 15 Jahre Mitgliedschaft, Thomas Heimberger, Hotel Weinstube Lochner in Bad Mergentheim, für 15 Jahre Mitgliedschaft, Sven Krätzschmar, Gasthof Grüner Baum in Weikersheim, für 15 Jahre Mitgliedschaft, Joachim Knies, Café Konrad in Tauberbischofsheim, für 25 Jahre Mitgliedschaft, Klaus Ötzel, Hotel Restaurant Martha, für 25 Jahre Mitgliedschaft, Ludwig Leuser, Gasthof zum Straussen in Assamstadt, für 40 Jahre Mitgliedschaft, Wolfgang Mark, Gasthof zum goldenen Kreuz in Igersheim, für 40 Jahre Mitgliedschaft, Elfriede Wilnath, Gasthaus zum goldenen Adler, für 40 Jahre Mitgliedschaft, und die Weingärtner Genossenschaft Markelsheim für 50 Jahre Mitgliedschaft. AB