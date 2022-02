Langjährige Bereichsleiter werden Geschäftsführer

Waldkirch/Tauberbischofsheim. Der Generalunternehmer und Experte für hochwertigen Innenausbau Ganter Interior GmbH mit Standorten in Waldkirch und Tauberbischofsheim hat am 1. Februar 2022 zwei langjährige Mitarbeiter in die Geschäftsleitung berufen. Die beiden neuen Geschäftsführer Stefan Rohrer (COO) und Jan Hendrik Vlijt (COO) werden das Unternehmen gemeinsam mit Peter Pendt (CFO) in die Zukunft führen.

Im vergangenen Jahr wurde die Ganter Construction & Interiors GmbH, zu der auch die deutsche Ländergesellschaft Ganter Interior GmbH zählt, von der Beteiligungsgesellschaft Mutares SE aus München übernommen. Die neue Geschäftsleitung am deutschen Standort ist nun ein weiterer Schritt des Unternehmens in eine sichere Zukunft.

„Es freut uns sehr, dass es uns gelungen ist, diese wichtige Funktion intern mit zwei langjährigen und verdienten Kollegen zu besetzen. Beide haben vielfältige Erfahrungen in allen Geschäftsbereichen und genießen sowohl unser als auch das Vertrauen des neuen Gesellschafters Mutares“, sagt Bettina Zimmermann, Geschäftsführerin der Ganter Construction & Interiors GmbH (Muttergesellschaft der Ganter Interior).

Mit dem Fokus auf hochwertigem Innenausbau wird sich Ganter in Zukunft weiterhin auf sein Kerngeschäft in Europa in den Geschäftsfeldern Retail, Commercial und Residential konzentrieren. Ganter realisiert hochwertige Marken und Einzelhandelsflächen, moderne Arbeitswelten, öffentliche Gebäude sowie luxuriöse Wohnimmobilien. Das Leistungsspektrum umfasst sämtliche Aufgaben vom Projektmanagement über Konstruktion & Engineering bis hin zu internationalen Roll-outs. Die Ganter Group zählt Premium-Marken wie Lynk & Co, Longchamp oder Breuninger aber auch internationale Unternehmen wie Roche, Peloton und Oracle zu seinen Kunden. Gegründet im Jahre 1995 beschäftigt das Unternehmen heute international rund 200 Mitarbeiter. Neben dem Stammsitz in Waldkirch im Schwarzwald verfügt Ganter über weitere Standorte in Deutschland, der Schweiz, Italien und Frankreich.