Langeweile hat keine Chance

Tauberbischofsheim. Rund 30 Grundschulkinder beteiligten sich an der Ferienbetreuung der Christian-Morgenstern-Grundschule. Mit Bastelangeboten, Bewegungsspielen und spannenden Ausflügen sorgte das Betreuer-Team für ein actionreiches Programm. So entstand aus verschiedenen Materialien allerlei Dekoratives wie Windlichter, Namensschilder, Traumfänger und Stofftaschen mit Serviettentechnik. Heiß begehrt waren Gesellschaftsspiele. Auch die Bewegung kam nicht zu kurz. Bei schlechtem Wetter wurde in der Turnhalle gespielt, bei gutem Wetter ging es zum Wasserspielplatz und ins Frankenbad. Anmeldung zum städtischen Kinderferienprogramm ist noch möglich über www.tauberbischofsheim.feripro.de. Informationen gibt es im Familienbüro, Telefon 09341/ 80354 oder -925. stv

