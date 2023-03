Lange Filmnacht

Tauberbischofsheim. Auch Bibliotheken in Baden-Württemberg veranstalten am Freitag, 17. März, zum ersten Mal für leine und große Bürgerinnen und Bürger die „Nacht der Bibliotheken 2023“, so auch die Städtische Mediothek.

Die „Nacht der Bibliotheken“ findet alle zwei Jahre statt und geht auf eine Initiative des Verbandes der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen (vbnw) zurück. Seit 2019 laden auch Bibliotheken aus Schleswig-Holstein zur „Nacht der Bibliotheken“, 2023 beteiligen sich erstmals auch Bibliotheken aus Dänemark, Südtirol und Baden-Württemberg an der dezentralen Großveranstaltung.

Die Mediothek nutzt die „Lange Nacht“ um ihren Filmstreamingdienst „filmfriend“ bekannter zu machen und veranstaltet eine Filmabend. Gezeigt werden: 19 Uhr (bis circa 20.30 Uhr): „Allein unter Schwestern“ (Niederlande, 2017). Kos ist zwölf Jahre alt und führt ein unbeschwertes Leben am Meer. Plötzlich steht er zusammen mit seinen drei Schwestern Libbie, Briek und Pel vor der Aufgabe, das Familienhotel zu führen. Die Zusammenarbeit ist schwieriger, als die vier Geschwister gedacht haben und die Kassen sind bald leer. Um den Gläubigern das fehlende Geld zu zahlen, sieht Kos nur eine Möglichkeit: Er muss die Miss-Wahl am Strand gewinnen, bei der seine drei Schwestern nicht mitmachen dürfen.

Um 21 Uhr (bis circa 22.40 Uhr): „Gripsholm“ (Deutschland, 2000). Kurt genießt den Ruf eines kämpferischen Publizisten und ironischen Schriftstellers. Dank seiner frechen Chansontexte ist er auch der gefeierte Star so mancher Revue. Mit seiner Freundin Lydia, die er liebevoll Prinzessin nennt, reist er in einen schier endlosen Sommer nach Schloss Gripsholm. Die mondäne Varieté-Sängerin Billie und der leidenschaftliche Flieger Karlchen folgen dem Paar in den Urlaub nach Schweden.