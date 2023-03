Landschaft von Unrat befreit

Dittwar. Rund 20 Kinder und Erwachsene trafen sich am Samstag um 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Dittwar zur Picobello-Aktion. Nachdem Ortsvorsteher Mathias Lotter die Teilnehmer auf die einzelnen Gruppen aufgeteilt und ihnen ihre „Reviere“ zugewiesen hatte, begann man Dittwar und Umgebung von Müll des letzten Jahres zu säubern. Der für den Unrat vorgesehene Anhänger reichte nicht aus, so dass . ein guter Teil der gesammelten Abfälle noch auf den Klein-Lkw der Stadtreinigung Tauberbischofsheim geladen werden musste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erstaunlich war wieder, was alles in Wald und Flur „entsorgt“ wurde. Das ging von acht Autoreifen inklusive Felgen über neuwertige Gemüsekisten, jede Menge Getränkeflaschen und einige Fenster mit Scheiben bis hin zu Toilettenpapierrollen und zu einem Waschbecken. Es ist schon interessant, wie abstoßend und unangenehm ein Besuch auf dem Recyclinghof zur ordnungsgemäßen Entsorgung solchen Mülls sein muss.

Nach dem Ende der Sammelaktion kam dann die Stadtreinigung Tauberbischofsheim, um den Müll ordentlich zu entsorgen.

Mehr zum Thema Fußball Gelungener Auftakt Mehr erfahren Aktion Picobello Geballte Man-Power bei Distelhäuser Lachnacht Mehr erfahren

Als Dank gab es anschließend im Gründerzentrum in Tauberbischofsheim ein gemeinsames Mittagessen, bei dem sich die Müllsammler aller Teilgemeinden der Stadt trafen. ali