Landesamt erhebt statistische Daten

Tauberbischofsheim. Das Statistische Landesamt erhebt bei der Bundestagswahl wieder Daten im Stadtgebiet: Im Wahlbezirk 006-25 (Dittigheim) werden Daten zu Geschlecht und Geburtsjahrgängen der Wähler erhoben. Hierfür werden Stimmzettel verwendet, aus denen das Geschlecht und die Geburtsjahresgruppe der Wähler zu erkennen sind. Die Stimmzettel sind hier mit einem Kennbuchstaben sowie mit Erläuterung versehen (zum Beispiel Kennbuchstaben „B“: Mann, divers oder ohne Angabe, geboren 1987 bis 1996). Andere Stimmzettel sind in diesem Wahlbezirk nicht zugelassen. Es ist sichergestellt, dass durch diese Erhebungen die Grundsätze der geheimen Wahl in keiner Weise gefährdet sind. Die Auswertung erfolgt nach dem Wahltag beim Statistischen Landesamt in Stuttgart.

