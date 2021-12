Ladestation am Wörtplatz offiziell in Betrieb genommen

Tauberbischofsheim. Die Elektromobilität nimmt Fahrt auf. Eine wichtige Grundlage dafür ist ein gut ausgebautes Ladenetz, welches immer engmaschiger wird. So auch in Tauberbischofsheim, wo seit kurzem ein weiterer Ladestandort die Möglichkeiten, öffentlich Strom „zu tanken“, erweitert. Die beiden Ladepunkte wurden von der EnBW vor dem Betriebsgelände ihrer Unternehmenstochter Netze BW am Wörtplatz errichtet. Sie steht nicht nur den Mitarbeitern und -innen und Geschäftspartnern und -innen zur Verfügung, sondern ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

Eric Hermann von der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH der Stadt Tauberbischofsheim und Netze BW-Kommunalberater Bernhard Ries haben den neuen Ladestandort jetzt offiziell in Betrieb genommen. „Die Anzahl der elektrisch betriebenen Fahrzeuge steigt stark an. Darum gehören zu einer guten kommunalen Infrastruktur heutzutage auch öffentlich zugängliche Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge. Jeder zusätzliche Ladepunkt steigert die Attraktivität unserer Stadt“, freut sich Eric Hermann gleichzeitig in seiner Funktion der städtischen Wirtschaftsförderung.

Der EnBW-Ladestandort besitzt zwei Typ 2-Anschlüsse, mit denen alle E-Autos laden können. Sie liefern Wechselstrom mit bis zu 22 Kilowatt (kW) Leistung – sehr zur Freude des sich mit einem voll elektrisch betriebenen Fahrzeug auf Dienstreise anwesenden EnBW-Mitarbeiters Matthias Stephan: „Dort reicht bei neueren E-Fahrzeugen eine halbe Stunde Laden – je nach Fahrweise – für bis zu 50 Kilometer Reichweite. Geladen wird wie bei allen EnBW-Ladepunkten mit 100 Prozent Ökostrom.“

Die Errichtung des Ladestandorts Am Wört wurde von Baukoordinator Markus Petersen verantwortet und reiht sich ein in das EnBW HyperNetz. Es bietet E-Autofahrern Zugang zu mehr als 200 000 Ladepunkten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Italien und Liechtenstein. Die EnBW Mobility+ App findet überall dort stets die nächste Lademöglichkeit. E-Autofahrer können über die App auch bequem und kontaktlos bezahlen.

Dabei gelten an allen Ladepunkten im EnBW HyperNetz einheitliche und transparente Preise je Kilowattstunde. Mit diesem Angebot gewann die EnBW wiederholt den Test zum besten Elektromobilitätsanbieter Deutschlands (connect 07/2020, 12/2020 und 12/2021). Seit November 2021 ist die EnBW laut connect auch bester Ladeinfrastrukturbetreiber Deutschlands (connect 12/2021). Im Mai 2021 bestätigte die Auto Bild auf Basis des unabhängigen E-Mobility Excellence Reports, dass die EnBW die Nutzung das größten Ladenetzes in Deutschland, Österreich und der Schweiz ermöglicht (Auto Bild 20/2021). Zudem gewann die EnBW mobility+ App den Test zur besten Elektromobilitäts-App (connect 05/2021). enbw