L 506 zwischen Impfingen und Werbach bis 15. Juni gesperrt

Impfingen/Werbach. Mit dem Leitungsbau des Zweckverbands Wasserversorgung Mittlere Tauber geht es in großen Schritten voran. Allerdings müssen Verkehrsteilnehmer, die von Tauberbischofsheim in Richtung Werbach fahren wollen, momentan einen Umweg in Kauf nehmen: Die L 506 ist gesperrt, kurz vor Werbach geht gar nichts mehr (Bild).

„Das Landratsamt hat diese Sperrung bis einschließlich 15. Juni genehmigt“, teilte der Sprecher der Behörde, Markus Moll, den FN auf Anfrage mit. Jedoch scheinen etliche den Hinweisschildern in Tauberbischofsheim und Impfingen nicht so recht zu glauben und fahren trotzdem auf der L 506 in Richtung Werbach weiter, wie die FN am Donnerstag Abend beobachten konnten. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Bild: Sabine Holroyd

