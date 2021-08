Kurse zur Fischerprüfung enden nach 42 Jahren

Dittigheim. Die 40. Jahreshauptversammlung des Angelsportvereins Dittigheim konnte wegen der Corona-Pandemie erst am Samstag im Vereinsheim stattfinden.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden Manfred Beck und dem Gedenken an die gestorbenen Mitglieder verlas Schriftführer Franz Grimmer das Protokoll der letztjährigen Versammlung. Wie aus Becks Geschäftsbericht hervorging, war das Vereinsleben 2020 wegen Corona stark eingeschränkt: Das Vereinsheim musste zum Großteil geschlossen, der Ausflug sowie einige Vereinsfischen abgesagt werden.

Der Ausbildungslehrgang 2020 zur staatlichen Sportfischerprüfung mit 46 Teilnehmern konnte wegen Corona unter erschwerten Bedingungen in der Schießhalle des Schützenvereins Lauda gerade noch rechtzeitig vor dem Lockdown erfolgreich abgeschlossen werden. Die Fischerprüfung erfolgte erst im Mai dieses Jahres. 2021 wird kein Kurs mehr angeboten. Gründe dafür sind die ungewisse Corona-Situation mit dem langen Lockdown und das Angebot des Landesfischereiverbands, den Kurs online anzubieten. Somit endet eine seit 42 Jahren vom ASV angebotene Ausbildung zur Fischerprüfung, die mit Harry Schlisio begann und in den vergangenen Jahren von Rolf Link weitergeführt wurde. Nahezu 1000 Sportfischer wurden in den vergangenen 42 Jahren in den Bereichen Angeln, Fischhege und aktiver Naturschutz ausgebildet und erfolgreich zur Prüfung geführt.

Gewürdigt wurden für ihren dabei gezeigten Einsatz die ehemaligen Ausbilder Harry Schlisio, Werner Hartung, Werner Oberst, Reinhold Höfert und Steven Michelbach sowie der derzeitige Ausbildungsleiter Rolf Link für seine zehnjährige aktive Tätigkeit, sowie die aktiven Ausbilder Günther Appel, Wolfgang Fleck, Manfred Beck, Olaf Bamberger und Andreas Brüll. Sie erhielten für Ihr langjähriges Engagement vom Verein ein Präsent überreicht.

Manfred Beck dankte außerdem Platzwart Wilfried Schmitt für die Pflege des Außengrundstücks sowie den Helfern und Helferinnen beim Fischeinsatz und bei der Bewirtschaftung auf dem Außengrundstück und im Vereinsheim. Bei der Versammlung waren Jessica und Achim Blankenburg, Elke Schmitt und Monika Dschymalla im Einsatz. Der Bericht von Kassenwart Harry Schönleber zeigte eine ausgeglichene finanzielle Bilanz des Vereins auf. Die Kassenprüfer Wilfried Schmitt und Günther Appel bescheinigten eine vorbildliche Führung der Finanzen. Daraufhin stimmte die Versammlung der von Ortsvorsteher Elmar Hilbert nach seinen Grußworten beantragten Entlastung des Vorstands einstimmig zu.

Als neue Kassenprüfer wurden Werner Oberst und Rolf Link gewählt. Fischerkönig 2020 ist Hermann Maasen. Er erhielt von Sportwart David Dschymalla einen Pokal. asv