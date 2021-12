Kunden und Mitarbeiter erfüllten Herzenswünsche

Tauberbischofsheim. Alle Jahre wieder und das nun bereits seit einem Jahrzehnt in der Zentrale in Tauberbischofsheim und seit einigen Jahren auch in Wertheim, Bad Mergentheim und Lauda-Königshofen erfüllt die Sparkasse Tauberfranken Kindern vom Kleinkind- bis zum Jugendalter Weihnachtswünsche.

250 Kinder wurden von Trägern der Jugendhilfe, Kindergärten, Kirchengemeinden, Schulen und dem Jugendamt ausgewählt, um Herzenswünsche zu nennen. Für jedes Kind wurde eine Wunschkarte geschrieben, die an den liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum in der jeweiligen Sparkasse gehängt wurde. Bereits vor Öffnung der Pforten für die Kunden, wählten Mitarbeiter der Sparkasse Karten aus, um sich an der Aktion zu beteiligen. Auch die Kunden beteiligten sich rege. Von der Mütze über Winterschuhe bis zu Büchern und Spielsachen reichten die Wünsche, die es zu erfüllen galt. Der Wert sollte bei rund 25 Euro liegen. Insgesamt sind Sachspenden von mehr als 6000 Euro zusammengekommen, die den Kindern sicher ein Strahlen ins Gesicht zaubern werden. Stellvertretend für die Kooperationspartner nahm Beate Maier vom Caritasverband im Tauberkreis bei der offiziellen Übergabe der Präsente in der Kundenhalle der Sparkasse teil. Sie bezeichnete das Engagement als „tolle Sache“.