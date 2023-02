Kubistische Werke von Elena Müller

Tauberbischofsheim. Für die kommenden vier Wochen wird die Ausstellungsfläche der Schaufenstergalerie Stern-Apotheke bestückt sein mit den Gemälden der jungen Nachwuchskünstlerin Elena Müller. Sie ist die Enkelin der Tauberbischofsheimer Familie H. und G. Müller. Geboren 1997 in Madrid, wo ihre Mutter Ute Müller seit 1990 mit ihrer Familie lebt und als Journalistin tätig ist, besuchte Elena die dortige Deutsche Schule und studierte dann unter anderem in Paris sowie an der Humboldt- und der Freien Universität Berlin Kulturwissenschaft und Sprachen. Malerei ist ihre früh und intensiv gepflegte Leidenschaft, die sie zu einer beachtlichen Ausdruckskraft bringt. Stilistisch angelehnt an die Methode des Kubismus, zergliedert sie die Bildfläche in geometrisch anmutende Formen. Aus diesem splittrigen Flächensystem treten Fragmente von Gegenständen hervor, die sich optisch zu wiedererkennbaren Objekten zusammensetzen. Die Motivwelt betrifft Tiere, Pflanzen und Menschen sowie Alltagsgegenstände. Bild: Gunter Schmidt

