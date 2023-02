Am Aschermittwoch ist alles vorbei und das fühlten auch die Bischemer Kröten „schmerzhaft“. Der Trauermarsch der weinenden Narren zog angeführt von einem Trommler unter Wehklagen durch die Tauberbischofsheim Hauptstraße. Ein letzter Gruß ging an die „Krötenheimer Residenz“, die nun wieder in der Hand der Bürgermeisterin ist.

Am Krötenbrunnen vor der Geschäftsstelle der Sparkasse

