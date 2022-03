Krisenstab hat Arbeit aufgenommen

Tauberbischofsheim. Der Krieg in der Ukraine war auch Thema in der Sitzung des Tauberbischofsheimer Gemeinderats am Dienstag.

Bürgermeisterin Anette Schmidt informierte die Ratsmitglieder zu Beginn darüber, dass sich die Stadt angesichts des durch Russland begonnenen Angriffskriegs in der Ukraine auf die Ankunft zahlreicher Flüchtlinge vorbereite.

„Es ist mit einem großen Flüchtlingsstrom zu rechnen. Wie mir der Landrat in einem Gespräch berichtet hat, kommen aktuell bereits rund 30 ukrainische Flüchtlinge täglich in den Main-Tauber-Kreis, fast ausschließlich Frauen und Kinder“, so Schmidt. Für die vorläufige Unterbringung verfüge der Kreis über 350 bis 400 Plätze. Diese seien schnell belegt und eine Weiterverteilung auf die Kommunen die Folge.

Helferkreis wird gegründet

Die Stadt habe daher einen Krisenstab – bestehend aus Verwaltung und Feuerwehr – einberufen, der unter anderem auch prüfe, wo Gebäude im Stadtgebiet zur Verfügung stehen, die für die Flüchtlingsunterbringung geeignet sind. Unter anderem werde derzeit das leerstehende Gebäude VI auf dem Laurentiusberg vorbereitet.

Auch ein Helferkreis werde gegründet, über den nicht zuletzt auch die Hilfe aus der Bevölkerung koordiniert werden soll. Die Hilfsbereitschaft der Bürger sei sehr groß. Wichtig sei in diesem Zusammenhang aber auch, diese wertvolle Unterstützung sinnvoll und strukturiert einzusetzen.

„Vieles ist bereits angelaufen, aber es wird in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges mehr auf uns zukommen“, sagte die Bürgermeisterin. Auch finanziell müsse sich die Stadt entsprechend aufstellen, um kurzfristig reagieren zu können.

Der Gemeinderat genehmigte am Dienstag daher geschlossen außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 10 000 Euro, die durch die Bürgermeisterin für notwendige Ausgaben in Zusammenhang mit der Flüchtlingsbetreuung zur Verfügung stehen. gf